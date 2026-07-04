Tiroteio assusta moradores do Complexo do Salgueiro, em SG, na manhã deste sábado (4); Vídeo

Moradores do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, relataram uma intensa troca de tiros na manhã deste sábado (4). Segundo os relatos, os disparos começaram por volta das 7h45 e puderam ser ouvidos em diferentes pontos da região.

Vídeos compartilhados nas redes sociais registram o som de diversos disparos e mostram o clima de tensão na comunidade. Muitos moradores afirmaram ter permanecido dentro de casa por medo de serem atingidos.

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Nas redes sociais, diversos moradores também relataram a dificuldade para sair de casa e seguir para o trabalho devido ao intenso tiroteio, que provocou insegurança logo nas primeiras horas da manhã.

Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos, prisões ou apreensões relacionadas ao caso. Também não foi informado se os disparos ocorreram durante uma operação policial ou em decorrência de confronto entre grupos criminosos.





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A Polícia Militar informou, em nota, que não está operando na região.



Matéria atualizada às 11h09.