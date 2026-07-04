Mulher é presa por receptação após jovem reconhecer bicicleta furtada no Ingá

Uma mulher de 28 anos foi presa por receptação na tarde desta sexta-feira (3), no bairro do Ingá, em Niterói, após um jovem reconhecer a própria bicicleta, que havia sido furtada meses antes.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando foi abordada pela vítima, de 18 anos. O jovem informou que sua bicicleta havia sido furtada no dia 1º de abril deste ano e contou que, ao passar pela Rua Visconde de Morais, viu uma bicicleta em frente a uma farmácia e a identificou como sendo de sua propriedade.

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Ainda segundo a PM, o rapaz recolheu a bicicleta e acionou os policiais. No local, os agentes encontraram uma mulher que estava com o veículo. Ela afirmou ter comprado a bicicleta no Morro do Estado pelo valor de R$ 100.

As partes foram encaminhadas para a 76ª DP (Centro), onde a autoridade policial autuou a mulher pelo crime de receptação. Ela permaneceu presa. A bicicleta foi recuperada.