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Motociclista atropela e quebra perna de policial durante blitz em São Gonçalo

Caso aconteceu no bairro da Lagoinha, em São Gonçalo

relogio min de leitura | Redação 03 de julho de 2026 - 17:33
Policial Militar é atropelado durante blitz e tem a perna quebrada
Policial Militar é atropelado durante blitz e tem a perna quebrada -

Um policial militar que realizava uma blitz, na manhã desta sexta-feira (03), no bairro Lagoinha, em São Gonçalo, foi atropelado por um motociclista e acabou quebrando a perna.

A Polícia Militar, em nota, informou que "o PM que cumpria ordem de policiamento em uma blitz, em conjunto com a Prefeitura" quando vítima do atropelamento.

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O motociclista envolvido no caso acabou detido e levado para a 74ªDP (Alcântara). Não há informações oficiais sobre ele ter tentado furar a blitz policial.

De acordo com as informações, o policial foi encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo.

Caído no chão o homem que atropelou o Policial Militar
Caído no chão o homem que atropelou o Policial Militar |  Foto: Divulgação

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Polícia Militar São Gonçalo

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