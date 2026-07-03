Motociclista atropela e quebra perna de policial durante blitz em São Gonçalo
Caso aconteceu no bairro da Lagoinha, em São Gonçalo
Um policial militar que realizava uma blitz, na manhã desta sexta-feira (03), no bairro Lagoinha, em São Gonçalo, foi atropelado por um motociclista e acabou quebrando a perna.
A Polícia Militar, em nota, informou que "o PM que cumpria ordem de policiamento em uma blitz, em conjunto com a Prefeitura" quando vítima do atropelamento.
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O motociclista envolvido no caso acabou detido e levado para a 74ªDP (Alcântara). Não há informações oficiais sobre ele ter tentado furar a blitz policial.
De acordo com as informações, o policial foi encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo.