Neblina fecha aeroportos do Rio e provoca cancelamentos e desvios de voos

A intensa neblina que atingiu o Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira (3) provocou o fechamento temporário dos dois principais aeroportos da cidade: o Galeão e o Santos Dumont. A baixa visibilidade obrigou a suspensão de pousos e decolagens, além de causar alterações na malha aérea.

No Santos Dumont, localizado na região central, as operações foram interrompidas por volta das 8h48. A formação de nevoeiro sobre a Baía de Guanabara comprometeu a visibilidade e exigiu mudanças imediatas na rotina do aeroporto.

Como consequência, dois voos foram redirecionados para o Galeão e outros dois, com destino a São Paulo, acabaram cancelados. Além disso, três aeronaves que vinham de Viracopos, Confins e Congonhas precisaram retornar aos aeroportos de origem.

Leia também:

Instituto e empresa de transportes firmam parceria para formação profissional gratuita

Família busca informações sobre aposentado desaparecido em São Gonçalo

Já no Aeroporto Internacional do Galeão, na Zona Norte, as atividades ficaram suspensas entre 6h17 e 7h44. Durante esse período, seis voos foram cancelados e oito aviões tiveram que alternar o pouso para outros terminais. A concessionária RIOgaleão informou que, após melhora nas condições climáticas, as operações foram retomadas de forma gradual, com o uso de instrumentos para garantir a segurança dos voos.

Esta não é a primeira vez que o aeroporto enfrenta problemas por causa do clima nos últimos dias. No sábado anterior (27), o Galeão ficou cerca de cinco horas sem operar devido à neblina intensa, o que resultou em 25 voos desviados e nove cancelamentos. As autoridades orientam passageiros a verificar a situação dos voos diretamente com as companhias aéreas antes de se dirigirem aos aeroportos.