BioParque do Rio abre as ‘Portas da Esperança’ para as férias de julho com a Caravana do Silvinho

Apresentador será homenageado durante o mês de julho no BioParque - Foto: Divulgação

Apresentador será homenageado durante o mês de julho no BioParque - Foto: Divulgação

As férias de julho ganham um tom de celebração no Rio de Janeiro com a chegada da Caravana do Silvinho ao BioParque do Rio. Em funcionamento diário ao longo de todo o mês, o espaço, instalado no tradicional zoológico da Quinta da Boa Vista, reúne arte, cultura e atividades educativas em uma programação voltada a todas as idades.

Inspirada no legado de Silvio Santos, a exposição apresenta 45 esculturas assinadas por artistas de diferentes regiões do país. As obras recriam o personagem Silvinho a partir de linguagens e estilos variados, com participações como Eduardo Kobra, Lhara Santana e Titina Corso, compondo um conjunto diverso da produção artística contemporânea brasileira.

A proposta leva ao parque uma experiência que cruza referências afetivas da televisão com o ambiente de visitação do zoológico, ampliando o contato do público com a arte durante o período de alta temporada e as férias escolares. Entre esculturas e percursos ao ar livre, o visitante encontra uma ocupação cultural pensada para diferentes gerações.

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A programação especial inclui atividades educativas em datas específicas. Nos dias 4 e 5 de julho (sábado e domingo), o Centro de Educação Ambiental recebe o Show do Tião, conduzido pela equipe de educação ambiental do parque, em uma proposta lúdica de aproximação com temas ligados à conservação e à biodiversidade.

Já nos dias 11 e 12 de julho (sábado e domingo), a área de répteis será cenário do Roda Roda Jabuti. A atividade apresenta conteúdos de educação ambiental, estimulando a participação do público e o interesse pela fauna.

Ao longo do mês, o BioParque do Rio se transforma em uma opção de passeio para as férias, combinando visita ao zoológico, contato com a natureza e experiências culturais em um mesmo percurso. A presença da Caravana do Silvinho amplia essa experiência ao aproximar arte, memória e educação ambiental em um ambiente de grande circulação de visitantes.

Cinthia Abravanel e Eduardo Kobra | Foto: Divulgação

Serviço

Caravana do Silvinho – BioParque do Rio

Período: julho de 2026

Local: BioParque do Rio – Parque da Quinta da Boa Vista, s/nº, São Cristóvão, Rio de Janeiro (RJ)

Funcionamento: aberto todos os dias de julho, das 9h às 17h, com última entrada às 16h