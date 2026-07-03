Operações do 12º BPM resultam em prisões e apreensões de armas e drogas

Policiais militares do 12º BPM realizaram três ações distintas de combate ao tráfico de drogas que terminaram com prisões e apreensões de armas, entorpecentes e equipamentos utilizados por criminosos.

Na Comunidade da Vila Ipiranga, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), realizavam patrulhamento para reprimir o tráfico de drogas e combater roubos na região quando flagraram suspeitos comercializando entorpecentes. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os criminosos tentaram fugir, mas, após um cerco tático, três homens foram presos. Os agentes apreenderam uma pistola calibre 9 mm, um rádio transmissor e uma grande quantidade de drogas. A ocorrência foi encaminhada para a 78ª DP (Fonseca).

Material apreendido na Comunidade do Caniçal | Foto: Divulgação

Outra operação foi realizada na Comunidade do Caniçal, onde equipes do GAT atuaram para reprimir o tráfico de drogas, com base em informações do setor de inteligência da corporação. Durante a incursão, diversos suspeitos fugiram ao notar a chegada dos policiais. Após buscas na comunidade, um homem foi preso. Com ele, os militares apreenderam uma pistola calibre 9 mm, seis rádios transmissores e entorpecentes. O caso foi registrado na 81ª DP (Itaipu).

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Material apreendido em Serra Grande | Foto: Divulgação

Já em Serra Grande, Niterói, policiais do GAT e do PATAMO da 5ª Companhia realizaram uma operação para combater o tráfico de drogas na região do Engenho do Mato. Durante a ação, dois suspeitos foram detidos. Com eles, foram apreendidos 38 pinos de cocaína, 26 invólucros de maconha, 15 pedras de crack e R$ 5 em espécie. Após a apresentação da ocorrência na delegacia, um dos envolvidos permaneceu preso por tráfico de drogas, enquanto o outro foi ouvido e liberado. Todo o material permaneceu apreendido.