Homem mata companheira a tiros e atenta contra a própria vida em Maricá

Mais um caso de feminicídio foi registrado na região na manhã desta sexta-feira (3). A vítima foi Natália da Silva Figueiredo, de 36 anos, morta a tiros pelo companheiro, de 55 anos, no bairro Flamengo, em Maricá. Após atirar contra a mulher, o homem também disparou contra si.

Os dois foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara. Natália, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. Já o suspeito permanece internado, entubado e em estado grave. Segundo informações, ele não aceitava a separação.

Leia também:

PF faz operação contra desvios na Universidade Federal Fluminense

Clientes criticam atendimento no Itaú em Niterói



De acordo com informações preliminares da polícia, o crime aconteceu por volta das 5h. Um familiar da vítima, que mora em um imóvel no terreno vizinho, contou ter ouvido o barulho de um tiro e ter ido até a casa.

Ao chegar, encontrou Natália caída no chão, ainda agonizando, enquanto o companheiro estava ao lado dela, com um revólver próximo ao corpo. A dinâmica aponta que ele atirou contra a mulher e, em seguida, contra si.

Policiais militares foram acionados e, em seguida, comunicaram o caso aos agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo.

O caso será investigado pelos agentes da especializada.