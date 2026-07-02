Maya Massafera celebra após cirurgia para diminuir as costas: 'Feliz em deixar meu corpo com formas mais femininas'

A influenciadora Maya Massafera, de 45 anos, se submeteu a mais uma cirurgia. Dessa vez, Maya diminuiu em 4 centímetros as costas para, segunda ela, ficar com o corpo com uma forma mais feminina.

"Feliz em deixar meu corpo com formas mais femininas. Pensei muito sobre essa cirurgia e estou transbordando alegria e gratidão. Ser mulher trans não é fácil, mas é maravilhoso. Diminuímos 4 cm de costas, tá tudo bem, já estou em casa. Obrigada", celebrou ela nas redes sociais.

Desde que iniciou seu processo de transição de gênero, em outubro de 2023, a influenciadora afirmou já ter gastado cerca de R$ 5 milhões, com mudanças em seu corpo.

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Maya Massafera passou por cerca de 20 cirurgias durante seu processo de transição de genêro | Foto: Reprodução/Instagram

"Quando eu comecei a transição, lembro que eu tinha uns milhões guardados. Na época eu estava reclusa, não tinha como eu fazer parceria com ninguém, então eu fui pagando tudo. Eu devo ter gastado na minha transição quase uns R$ 5 milhões, tudo o que eu tinha economizado eu gastei", revelou ela no ano passado, durante entrevista.

Maya Massafera passou aproximadamente por 20 cirurgias plásticas em seu processo de transição para feminilizar o corpo e rosto. Dentre os procedimentos estão uma frontoplastia (testa), remoção do "gogó", rinoplastia, feminilização facial, implantes de silicone nos seios e no bumbum, remoção de costelas, glotoplastia (voz), preenchimento nos glúteos com ácido hialurônico, remoção de parte da mandíbula, cirurgia para afinar o queixo, lifting, além de um procedimento para mudar a cor dos olhos.