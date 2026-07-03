Operação policial prende três suspeitos e apreende armas e granadas em comunidades de São Gonçalo

O material recolhido e os suspeitos foram encaminhados para a delegacia da área - Foto: Divulgação/PMERJ

O material recolhido e os suspeitos foram encaminhados para a delegacia da área - Foto: Divulgação/PMERJ

Uma operação realizada por equipes do 7º BPM na manhã desta sexta-feira (3) resultou na prisão de três suspeitos e na apreensão de armas de fogo, granadas e drogas em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

A ação aconteceu nas localidades conhecidas como Complexo da Alma e Jockey, áreas apontadas pelas autoridades como de atuação de uma facção criminosa. Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT), com apoio da supervisão de oficiais da unidade, participaram da operação.

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Durante a ação, os agentes conseguiram capturar três homens, ainda não identificados, e apreender três pistolas, duas granadas e uma quantidade de material entorpecente que ainda será contabilizada.

O material recolhido e os suspeitos foram encaminhados para a delegacia da área, onde a ocorrência será registrada e investigada. A polícia segue realizando ações na região com o objetivo de combater o tráfico de drogas e reduzir a criminalidade.