Cidade de Deus amanhece com barricadas em chamas e ônibus atravessados

A Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, amanheceu um caos nesta sexta-feira (3) - Foto: Reprodução/ TV Globo

A Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, amanheceu um caos nesta sexta-feira (3) - Foto: Reprodução/ TV Globo

A Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, amanheceu um caos nesta sexta-feira (3). Criminosos colocaram fogo em barricadas e atravessaram ônibus em ruas da comunidade para tentar impedir o avanço de uma operação da Polícia Militar, que acontece pelo segundo dia consecutivo.

A ação é conduzida por equipes do 18° BPM (Jacarepaguá) e tem como objetivo remover barricadas instaladas por traficantes e combater o tráfico de drogas na região. Ainda não há informações sobre prisões ou apreensões.

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Durante a operação, os criminosos tomaram as chaves de dois ônibus e os utilizaram para bloquear vias de acesso à comunidade. O trânsito chegou a ser interrompido na Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes, mas foi liberado após a atuação dos policiais.

De acordo com o Rio Ônibus, dez linhas tiveram os itinerários modificados por conta da operação: 348 (Riocentro x Candelária), 353 (Gardênia Azul x Terminal Gentileza), 368 (Riocentro x Candelária), 550 (Cidade de Deus x Gávea), 600 (Boiuna x Saens Peña), 611 (Riocentro x Del Castilho), 691 (Méier x Alvorada), 861 (Curicica x Rio das Pedras), 900 (Merck x Downtown) e 990 (Merck x Joatinga).