Polícia investiga morte de jovem com pescoço cortado na Ilha do Governador

A Polícia Civil investiga a morte de Tiago Nazario de Oliveira, de 21 anos, encontrado morto na Ilha do Governador, na Zona Norte, na última terça-feira (30). De acordo com a família, o jovem estava desaparecido após sair de casa para visitar a afilhada na comunidade do Maruim.

Segundo a mãe da vítima, Tiago teve o pescoço cortado e morreu afogado. Ele era morador da Penha, na Zona Norte, e fazia curso técnico em administração da Ilha do Governador. Nas redes sociais, imagens mostram Tiago com o uniforme da Marinha. Apesar disso, o Comando do 1° Distrito Naval (Com1°DN) informou que o jovem foi licenciado do Serviço Ativo da Marinha em 29 de fevereiro de 2024.

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O sepultamento do estudante aconteceu nesta quarta-feira (1°), no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju. Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. Os agentes realizam diligências para apurar a autoria e circunstâncias do crime.