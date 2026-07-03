Passageira é presa com mais de 2 mil pinos de cocaína em ônibus na RJ-140, em Arraial do Cabo

Uma ação da Polícia Militar Rodoviária resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas na noite desta quinta-feira (2), na RJ-140, altura do km 3,5, no bairro Pontal, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos.

Durante fiscalização de rotina, agentes abordaram um ônibus interestadual que fazia o trajeto do Rio de Janeiro para Arraial do Cabo. Na revista, os policiais encontraram duas malas pertencentes a uma passageira contendo grande quantidade de entorpecentes.

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Ao todo, foram apreendidos 2.198 pinos de cocaína. Segundo a polícia, o material seria da comunidade da Rocinha, na capital fluminense. A carga apreendida representa um prejuízo estimado em mais de R$ 50 mil para o tráfico de drogas.

A suspeita foi presa em flagrante e encaminhada inicialmente para a 132ª Delegacia de Polícia (Arraial do Cabo) e, em seguida, para a 126ª DP (Cabo Frio), central de flagrantes da região. Ela permaneceu presa e foi autuada por tráfico de drogas e associação para o tráfico.