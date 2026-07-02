Polícia prende suspeito e apreende arma, drogas e rádios comunicadores em comunidade de Niterói

Uma arma e drogas foram localziadas com o suspeito - Foto: Divulgação

Uma arma e drogas foram localziadas com o suspeito - Foto: Divulgação

Uma operação do 12ºBPM (Niterói) realizada nesta quinta-feira na Comunidade do Caniçal, em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, terminou com a prisão de um suspeito e a apreensão de uma pistola calibre 9 milímetros, drogas e seis rádios comunicadores.

De acordo com a Polícia Militar, a ação teve como objetivo combater o tráfico de drogas na região. Durante a entrada das equipes na comunidade, vários suspeitos que, segundo a corporação, estariam envolvidos com a venda de entorpecentes fugiram ao perceber a aproximação dos agentes.

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Após buscas na área, um homem foi detido. Com o suspeito, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros. Também foram recolhidos drogas e seis rádios comunicadores.

A ocorrência foi encaminhada para a 81ª DP (Itaipu), onde o caso foi registrado.