Guarda Municipal prende homem por furto de cabos no Alcântara

Com o homem foram encontradas quatro metros de cabos de energia e outros itens - Foto: Divulgação

Com o homem foram encontradas quatro metros de cabos de energia e outros itens - Foto: Divulgação

A Guarda Municipal de São Gonçalo prendeu, neste início de manhã de quinta-feira (2), um homem que estava furtando fios na Rua Doutor Alfredo Backer, no Alcântara. A prisão é resultado de mais uma ação integrada entre a Guarda Municipal e os agentes da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura.

Durante o serviço de videomonitoramento, as equipes da CSSG notaram uma movimentação suspeita e um possível furto de cabos na rua. Imediatamente, a Guarda foi notificada e se dirigiu até o local, onde os agentes abordaram o suspeito.

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Com ele, foram encontrados quatro metros de cabos de energia, um facão, um alicate e materiais recicláveis. O homem foi detido e encaminhado para a 74ª DP (Alcântara), onde permanece preso.