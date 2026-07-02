Acidente entre dois caminhões deixa motorista ferido na BR-101, em São Gonçalo

O homem foi socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres - Foto: O São Gonçalo/Arquivo

O homem foi socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres - Foto: O São Gonçalo/Arquivo

Um acidente envolvendo dois caminhões deixou um motorista ferido na BR-101, em São Gonçalo, na tarde desta quinta-feira (2). A colisão aconteceu por volta das 14h30, na altura do km 312,7 da rodovia, no bairro Boa Vista, na pista sentido Niterói.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima é um homem de aproximadamente 40 anos. Ele foi classificado com risco moderado (classificação amarela) e encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

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A Arteris Fluminense, responsável pela administração da rodovia, informou que a faixa da direita precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência. Equipes da concessionária, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros atuaram no local.

O acidente causou retenção no trânsito, com congestionamento entre os quilômetros 308 e 312 da BR-101, no sentido Niterói.

Até a publicação desta reportagem, as causas da colisão entre os dois caminhões não haviam sido divulgadas.