Bala perdida atinge apartamento na Tijuca e assusta família ao atingir sofá onde criança dormia

Uma bala perdida atravessou a porta de vidro de um apartamento na Rua Barão de Mesquita, no bairro da Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, e acabou atingindo o sofá da sala, onde o filho da moradora estava dormindo. O caso ocorreu por volta das 18h dessa terça-feira (30).

A mulher registrou a cena em vídeo e compartilhou nas redes sociais. Nas imagens exibidas pela TV Globo, é possível ver o vidro da varanda quebrado, o estofado rasgado e o projétil já dentro do imóvel. Emocionada, ela desabafou: “Eu poderia ter chegado e encontrado meu filho morto aqui no meu sofá. Isso é um absurdo. Até quando?”.

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A região vive um período de forte tensão há cerca de dois meses. Há confrontos entre facções rivais: o Comando Vermelho, que atua no Morro do Borel, e o Terceiro Comando Puro, presente no Morro do Cruz e na comunidade da Casa Branca. De acordo com a Polícia Civil, o objetivo do Comando Vermelho seria ampliar seu domínio na região da Grande Tijuca.

No início do ano, o traficante Rodrigo Rosa Brasil, conhecido como “Boneco do Andaraí” e apontado como uma das lideranças do tráfico no Morro do Andaraí, morreu em um confronto com a Polícia Militar.