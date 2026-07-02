Polícia apreende arma e drogas em ação na Vila Ipiranga

Uma ação do 12º BPM resultou na apreensão de uma pistola calibre 9 mm, drogas ainda não contabilizadas, um rádio transmissor e R$ 60 em dinheiro - Foto: Divulgação/ PMERJ

Uma ação do 12º BPM resultou na apreensão de uma pistola calibre 9 mm, drogas ainda não contabilizadas, um rádio transmissor e R$ 60 em dinheiro - Foto: Divulgação/ PMERJ

Uma ação do 12º BPM resultou na apreensão de uma pistola calibre 9 mm, drogas ainda não contabilizadas, um rádio transmissor e R$ 60 em dinheiro, na manhã desta quinta-feira (2), na comunidade Vila Ipiranga.

A operação começou após uma denúncia de tráfico de drogas na região. Segundo a polícia, o Grupamento de Ações Táticas fazia patrulhamento na comunidade quando encontrou suspeitos que estariam vendendo drogas. Ao verem os policiais, os homens teriam fugido. Após um cerco na área, os agentes conseguiram prender três suspeitos.

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O material apreendido foi encontrado durante a ação. O caso foi levado para a 78ª DP ( Fonseca), onde será investigado e os suspeitos serão identificados.