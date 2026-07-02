PF faz operação contra abuso sexual infantil no Jardim Catarina, em São Gonçalo

Nesta quarta-feira (1°), a Polícia Federal deflagrou a Operação Arcanjo XXVI com o objetivo de reprimir a prática dos crimes de armazenamento e compartilhamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantil na internet.

Na ação de hoje, um efetivo de cerca de 50 policiais federais, integrado entre a Delegacia de Polícia Federal em Niterói (DPF/NRI), o Grupo de Pronta Intervenção (GPI) e o Comando de Operações Táticas (COT), cumpre um mandado de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão em Jardim Catarina, bairro localizado no município de São Gonçalo, Rio de Janeiro. As medidas judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal Criminal de Campos dos Goytacazes.

Durante a ação, os policiais federais, que estavam a caminho da residência dos investigados, prenderam dois traficantes, em flagrante, com armas, drogas, munição, roupas e acessórios táticos. Os presos serão encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Niterói para lavratura do auto de prisão em flagrante e, após os procedimentos, serão encaminhados ao sistema prisional do estado.

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No âmbito da operação que investiga o abuso sexual infantil, os policiais apreenderam quatro celulares e dois computadores usados pelos investigados, que serão submetidos à perícia técnica criminal para continuidade das investigações.

A ação tem como objetivo reunir elementos de prova que contribuam para o aprofundamento das investigações, bem como para a identificação de possíveis vítimas e a responsabilização dos envolvidos.

Os investigados responderão pela prática dos crimes de armazenamento e compartilhamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantil, sem prejuízo de eventuais outros delitos que possam ser identificados no curso das investigações.

Embora o termo 'pornografia' ainda conste no Estatuto da Criança e do Adolescente, a comunidade internacional adota preferencialmente as expressões 'abuso sexual de crianças e adolescentes' ou 'violência sexual de crianças e adolescentes, por refletirem com maior precisão a gravidade desses crimes.

A Polícia Federal reforça a importância da prevenção e orienta pais e responsáveis a acompanhar o uso da internet por crianças e adolescentes, como forma de reduzir riscos e proteger possíveis vítimas. O diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e a orientação para que os jovens comuniquem situações suspeitas também são medidas importantes de proteção.