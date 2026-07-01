Tiroteio intenso no Complexo do Salgueiro assusta moradores em São Gonçalo; Vídeo
A Polícia Militar informou que agentes do 7º BPM (São Gonçalo) realizam uma operação na área do Complexo do Salgueiro
Moradores do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, foram surpreendidos por um intenso confronto na madrugada desta quarta-feira (1º). Segundo relatos, os disparos puderam ser ouvidos em diversos pontos da cidade e já se estendem por mais de seis horas.
De acordo com testemunhas, os tiros se concentram principalmente nas regiões conhecidas como Balança e Itaúna. Há também registros de barulho de disparos em bairros próximos, como Mutuá e Porto do Rosa. A Polícia Militar informou que agentes do 7º BPM (São Gonçalo) realizam uma operação na área do Complexo do Salgueiro nesta quarta-feira. Até o momento, a corporação não detalhou o objetivo da ação.
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“Já são mais de seis horas de confronto. O barulho dos tiros começou ainda na madrugada e não parou”, contou uma moradora da região. O clima entre os moradores é de apreensão e medo diante da intensidade dos tiroteios. Até agora, não há confirmação de pessoas feridas.
Relatos indicam ainda que linhas de ônibus que passam pelo bairro de Itaúna teriam interrompido a circulação devido à violência. No entanto, não há posicionamento oficial sobre mudanças nos trajetos. Durante o confronto, um ônibus da empresa Fagundes foi atingido por um disparo.