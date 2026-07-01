Tiroteio intenso no Complexo do Salgueiro assusta moradores em São Gonçalo; Vídeo

Os disparos puderam ser ouvidos em diversos pontos da cidade e já se estendem por mais de seis horas. - Foto: Reprodução

Os disparos puderam ser ouvidos em diversos pontos da cidade e já se estendem por mais de seis horas. - Foto: Reprodução

Moradores do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, foram surpreendidos por um intenso confronto na madrugada desta quarta-feira (1º). Segundo relatos, os disparos puderam ser ouvidos em diversos pontos da cidade e já se estendem por mais de seis horas.

De acordo com testemunhas, os tiros se concentram principalmente nas regiões conhecidas como Balança e Itaúna. Há também registros de barulho de disparos em bairros próximos, como Mutuá e Porto do Rosa. A Polícia Militar informou que agentes do 7º BPM (São Gonçalo) realizam uma operação na área do Complexo do Salgueiro nesta quarta-feira. Até o momento, a corporação não detalhou o objetivo da ação.





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“Já são mais de seis horas de confronto. O barulho dos tiros começou ainda na madrugada e não parou”, contou uma moradora da região. O clima entre os moradores é de apreensão e medo diante da intensidade dos tiroteios. Até agora, não há confirmação de pessoas feridas.

Relatos indicam ainda que linhas de ônibus que passam pelo bairro de Itaúna teriam interrompido a circulação devido à violência. No entanto, não há posicionamento oficial sobre mudanças nos trajetos. Durante o confronto, um ônibus da empresa Fagundes foi atingido por um disparo.