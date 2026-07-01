Intenso tiroteio no Complexo do Salgueiro interrompe aulas em escolas municipais de SG

Os disparos começaram durante a madrugada e se estenderam até a manhã - Foto: Arquivo/ Layla Mussi

Os disparos começaram durante a madrugada e se estenderam até a manhã - Foto: Arquivo/ Layla Mussi

Em decorrência do intenso tiroteio registrado no Complexo do Salgueiro, na manhã desta quarta-feira (01), cinco escolas da rede municipal precisaram suspender as aulas. O clima de tensão na região é resultado de uma ação realizada pela Polícia Militar.

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Segundo informações divulgadas pela Secretaria Municipal de Educação, cinco escolas municipais tiveram suas aulas interrompidas durante o turno da manhã. As instituições afetadas foram: João Saldanha, Salgado Filho, Marinheiro Marcílio Dias e Professora Niuma Goulart Brandão, além da UMEI Professora Natalina Muniz de Oliveira.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 1º BPM (Venda da Cruz) estão realizando uma ação policial no local, que teve início nesta manhã e ainda está em andamento.

Conforme foi compartilhado por moradores, os disparos começaram durante a madrugada e se estenderam até a manhã. Os tiros podiam ser ouvidos, principalmente, na região de Balança e Itaúna, mas há registros de que o tiroteio também poderia ser escutado em bairros próximos do local, como Mutuá e Porto do Rosa.

Ainda segundo os moradores da região afetada pela operação, criminosos incendiaram barricadas e atingiram um ônibus com uma bala perdida. No entanto, essas informações não foram divulgadas oficialmente ou confirmadas pela Polícia Militar ou pela Prefeitura de São Gonçalo até o momento da publicação desta matéria.