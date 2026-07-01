Guarda Municipal prende foragido com uso de câmeras de reconhecimento facial em São Gonçalo

O sistema usa as bases de dados do Detran e da Polícia Civil para identificar os suspeitos - Foto: Divulgação

O sistema usa as bases de dados do Detran e da Polícia Civil para identificar os suspeitos - Foto: Divulgação

Na manhã desta terça-feira (30), a Guarda Municipal de São Gonçalo prendeu um homem com mandado de prisão em aberto por associação ao tráfico de drogas. Ele foi detido pelos agentes em Alcântara após ser reconhecido pelas câmeras da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG).

Com o alerta do sistema de reconhecimento facial, os agentes da Central de Segurança acionaram a equipe da Guarda Municipal, que durante uma ronda, conseguiu encontrar o foragido da Justiça. O suspeito foi encaminhado à 74ª DP (Alcântara), onde a prisão foi formalizada.

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Sistema de reconhecimento facial da CSSG – O sistema visa integrar inteligência e tecnologia com o objetivo de proteger os cidadãos e aumentar a eficiência das forças de segurança, garantindo maior cobertura e agilidade nas operações. Qualquer pessoa com um mandado de prisão em aberto pode ser reconhecida pelas câmeras.

O sistema usa as bases de dados do Detran e da Polícia Civil para identificar os suspeitos. Quando as câmeras flagram um possível foragido e emitem um alerta, os agentes da CSSG comunicam aos agentes de segurança (Guarda Municipal ou Polícia Militar), que vão até o local e organizam um cerco tático para deter o suspeito. Ele é abordado e pede-se o documento dele, verificando se é o mesmo nome que consta no sistema judicial e se há similaridades físicas do suspeito com a foto do sistema. Em caso positivo, ele é levado para a delegacia mais próxima, que confirma o mandado de prisão e o suspeito permanece preso.

Caso seja constatado, durante a abordagem, que a pessoa não é foragida da Justiça, ela é imediatamente liberada, sem a necessidade de ir até uma delegacia. Os documentos apresentados também são verificados na abordagem para constatar se são verdadeiros ou não.