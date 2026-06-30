Furto de cabos deixa alunos sem aulas em colégio estadual de Alcântara

Alunos do Colégio Estadual Desembargador Ferreira Pinto, localizado na Rua Nestor Pinto Alves, no bairro de Alcântara, em São Gonçalo, ficaram sem aulas nesta terça-feira (30), após criminosos furtarem cabos de energia que alimentam a unidade escolar.

De acordo com a Secretaria Estadual de Educação (Seeduc), "engenheiros da Pasta farão uma vistoria na escola para avaliar os danos". A Seeduc "aguarda uma visita da companhia de energia local para que sejam feitos os reparos".

Ainda segundo a Seeduc, "o furto dos cabos afetou, sobretudo, a rede externa que alimenta a unidade".

Por conta do furto, todas as aulas desta terça-feira foram suspensas. A secretaria informou que, se conseguir restabelecer a energia na manhã desta quarta-feira, as aulas retornarão ao normal no período da tarde. Caso a energia não retorne, as aulas serão ministradas de forma remota.

A Seeduc ressaltou ainda "que conteúdos pedagógicos eventualmente perdidos serão repostos" e lamentou "que colégios sejam alvos de criminosos".

A Enel foi procurada para falar sobre a previsão de restabelecimento da energia no local, mas, por conta do horário, ainda não respondeu aos questionamentos.