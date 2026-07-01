Polícia Civil prende argentino que se passou por herdeiro árabe para aplicar “estelionato amoroso” contra brasileira

Policiais civis da 12ª DP (Copacabana) prenderam, nesta terça-feira (30/06), um argentino que aplicou o golpe do “estelionato amoroso” contra uma brasileira e causou prejuízo de R$ 1 milhão a mulher. Ele foi capturado no Flamengo, Zona Sul do Rio.

De acordo com as investigações, o criminoso utilizou uma falsa identidade de um herdeiro árabe para se apresentar à vítima e disse que estava com os bens bloqueados. Conforme apurado, entre 2023 e 2024, ele induziu a mulher a realizar 269 transferências bancárias para ele, totalizando um prejuízo de R$ 1 milhão. Além do golpe financeiro, o estrangeiro aproveitou o momento em que a vítima estava internada com o objetivo de realizar uma cirurgia cardíaca, para realizar furtos em seu apartamento. Na ocasião, ele subtraiu eletrônicos, joias e documentos.

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Ainda segundo apurado, o homem de origem argentina utilizava contas em nome de outras ex-namoradas para movimentar os valores arrecadados com o golpe e possuía um histórico de crimes semelhantes, desde 2015, em diversos estados.

Diante dos fatos, a autoridade policial representou pela prisão do homem, que foi deferida. Em trabalhos de inteligência e monitoramento da unidade, o criminoso foi localizado e, contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva por estelionato e furto. Ao ser questionado, o criminoso confessou que iria fugir para São Paulo e disse que já havia sido preso na Argentina pelo mesmo golpe.