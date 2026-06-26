Operação apreende quatro caça-níqueis e leva suspeito à delegacia em São Gonçalo

Durante a abordagem, os agentes localizaram quatro máquinas caça-níqueis em funcionamento, que foram apreendidas - Foto: Divulgação/PMRJ

Durante a abordagem, os agentes localizaram quatro máquinas caça-níqueis em funcionamento, que foram apreendidas - Foto: Divulgação/PMRJ

Policiais militares do 1° BPM (Venda da Cruz) apreenderam quatro máquinas caça-níqueis e prenderam um homem nessa quinta-feira (25), no bairro Neves, em São Gonçalo. A ação aconteceu durante uma fiscalização voltada ao combate à exploração de jogos de azar na região.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento e fiscalização quando verificou a atividade irregular. Durante a abordagem, os agentes localizaram quatro máquinas caça-níqueis em funcionamento, que foram apreendidas.

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A ação faz parte das fiscalizações realizadas pelo 1° BPM para coibir práticas ilegais relacionadas à exploração de jogos de azar. O homem detido foi levado pelos policiais para prestar esclarecimentos, enquanto os equipamentos foram recolhidos como parte da ocorrência.

Após a apreensão, a ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP (Neves), onde o caso foi registrado.