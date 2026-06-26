“Proibido circular”: polícia investiga regras impostas pelo tráfico na Zona Norte

Segundo os moradores, as pessoas que descumprem as regras estariam sujeitas a ameaças - Foto: Reprodução/ TV Globo

Segundo os moradores, as pessoas que descumprem as regras estariam sujeitas a ameaças - Foto: Reprodução/ TV Globo

Moradores do bairro Jardim América, na Zona Norte do Rio, denunciam que criminosos passaram a impor regras de circulação para motoristas e pedestres após a expansão da atuação nas ruas da região. As normas foram divulgadas em grupos de mensagem da região e valem especialmente na Marechal Antônio de Souza e na Teixeira e Souza, conhecidas pelo comércio e circulação de pessoas durante o dia.

Nas determinações estabelecidas estão a obrigatoriedade de trafegar com vidros abertos e pisca-alerta ligado ao entrar na área, além da exigência de reposicionar barricadas ao entrar e sair das ruas e restrições à circulação de motociclistas com capacete, incluindo moradores e trabalhadores de aplicativos.

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Segundo os moradores, as pessoas que descumprem as regras estariam sujeitas a ameaças. Há ainda relatos de abordagens a motoristas de aplicativo, mototaxistas e moradores nas vias mencionadas.

Em nota, a Polícia Civil informou que mantém investigações e ações permanentes contra organizações criminosas que atuam na região.

A corporação afirmou ainda que atua em conjunto com a Polícia Militar, responsável pelo policiamento. Já a Polícia Militar disse que o 16º BPM (Olaria) realiza policiamento intensivo na região com ações voltadas à prevenção da expansão territorial de grupos criminosos.