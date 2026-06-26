Família do crime: Mãe e filho apontados como líderes do TCP são presos em Cabo Frio

Policiais civis da 126ª DP (Cabo Frio) desmontaram uma central de monitoramento do tráfico, nesta quarta-feira (25/06), e prenderam mãe e filho apontados como lideranças da facção criminosa Terceiro Comando Puro em Cabo Frio. A ação aconteceu no Buraco do Boi, no mesmo município, na Região dos Lagos.

Após intenso trabalho de investigação da unidade, os agentes identificaram que um endereço da região estava sendo utilizado como ponto estratégico e operacional da facção criminosa Terceiro Comando Puro. Os agentes deflagraram uma operação na localidade e, durante a abordagem, as equipes localizaram uma central de monitoramento clandestina do tráfico. Os policiais flagraram um sofisticado sistema de monitoramento da facção composto por diversas câmeras distribuídas nas entradas, saídas e becos da localidade, permitindo o acompanhamento em tempo real da movimentação das forças de segurança.

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Ainda durante as diligências, os policiais localizaram uma traficante envolvida em tentativas de homicídios praticadas durante a disputa territorial entre facções criminosas na localidade. Contra ela, foi cumprido um mandado de prisão. Também foi capturado o filho dela, um criminoso apontado como uma das principais lideranças operacionais do TCP na região. As investigações apontam que ambos exerciam funções de comando da facção em Cabo Frio, sendo responsáveis pela gestão do tráfico de drogas, coordenação de criminosos armados e pela determinação de ações violentas destinadas à manutenção do domínio territorial. Ao serem flagrados, a mulher tentou fugir pulando do terraço para o imóvel do vizinho e sofreu lesão no pé. Ela foi socorrida pelos agentes e, posteriormente, conduzida à 126ª DP.

No imóvel, agentes apreenderam grande quantidade de entorpecentes já embalados para comercialização. Ao todo, foram arrecadados 1870 buchas de maconha, 23 tabletes de maconha e 9 unidades de crack. Além disso, os policiais localizaram duas pistolas, aparelhos celulares, rádios comunicadores, bases de comunicação, cadernos de anotações do tráfico, dinheiro em espécie, material utilizado para endolação de drogas e diversas embalagens com a identificação da facção criminosa. Conforme apurado, o imóvel também funcionava como base operacional da organização criminosa, sendo utilizado para armazenamento de armas e drogas e gerenciamento das atividades ilícitas, além do monitoramento permanente da atuação das forças de segurança na região.