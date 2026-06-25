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Polícia Civil recupera carga de medicamentos oncológicos após perseguição na Avenida Brasil

Criminosos abandonaram o veículo e fugiram a pé na Zona Norte

relogio min de leitura | Yuri Messias 25 de junho de 2026 - 20:02
Apreensão de uma carga de medicamentos oncológicos roubados após uma perseguição na Avenida Brasil, nesta quinta-feira (25).
Apreensão de uma carga de medicamentos oncológicos roubados após uma perseguição na Avenida Brasil, nesta quinta-feira (25). -

Policiais civis recuperaram uma carga de medicamentos oncológicos roubados em uma clínica na Tijuca, após uma perseguição que terminou na Avenida Brasil, na altura de Barros Filho, nesta quinta-feira (25).

De acordo com a Polícia Civil, agentes da 18ª DP (Praça da Bandeira) foram acionados após o roubo e iniciaram buscas para localizar os responsáveis pelo crime. Durante as diligências, os policiais identificaram o carro utilizado na fuga e tentaram realizar a abordagem.

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Ainda de acordo com a corporação, os ocupantes do veículo tentaram escapar e houve confronto com os agentes. Na tentativa de fuga, os suspeitos abandonaram o automóvel e correram em direção à Comunidade Proença Rosa. Até o momento, nenhum deles foi preso.

Dentro do carro, os policiais encontraram toda a carga roubada, composta por medicamentos oncológicos de alto custo. O veículo utilizado pelos criminosos também era roubado e foi recuperado e apreendido.

A Polícia Civil informou que o automóvel passará por perícia do Instituto de Identificação Félix Pacheco (IIFP), procedimento que auxilia na identificação dos envolvidos. As investigações seguem em andamento para localizar os integrantes da quadrilha e esclarecer as circunstâncias do crime.

Tags:

Avenida Brasil Barros Filho fuga Medicamento Perseguição Polícia policia civil Roubo Segurança Pública

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