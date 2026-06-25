Polícia Civil recupera carga de medicamentos oncológicos após perseguição na Avenida Brasil

Apreensão de uma carga de medicamentos oncológicos roubados após uma perseguição na Avenida Brasil, nesta quinta-feira (25). - Foto: Reprodução/Polícia Civil

Apreensão de uma carga de medicamentos oncológicos roubados após uma perseguição na Avenida Brasil, nesta quinta-feira (25). - Foto: Reprodução/Polícia Civil

Policiais civis recuperaram uma carga de medicamentos oncológicos roubados em uma clínica na Tijuca, após uma perseguição que terminou na Avenida Brasil, na altura de Barros Filho, nesta quinta-feira (25).

De acordo com a Polícia Civil, agentes da 18ª DP (Praça da Bandeira) foram acionados após o roubo e iniciaram buscas para localizar os responsáveis pelo crime. Durante as diligências, os policiais identificaram o carro utilizado na fuga e tentaram realizar a abordagem.

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Ainda de acordo com a corporação, os ocupantes do veículo tentaram escapar e houve confronto com os agentes. Na tentativa de fuga, os suspeitos abandonaram o automóvel e correram em direção à Comunidade Proença Rosa. Até o momento, nenhum deles foi preso.

Dentro do carro, os policiais encontraram toda a carga roubada, composta por medicamentos oncológicos de alto custo. O veículo utilizado pelos criminosos também era roubado e foi recuperado e apreendido.

A Polícia Civil informou que o automóvel passará por perícia do Instituto de Identificação Félix Pacheco (IIFP), procedimento que auxilia na identificação dos envolvidos. As investigações seguem em andamento para localizar os integrantes da quadrilha e esclarecer as circunstâncias do crime.