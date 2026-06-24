Acusada de matar namorada em Cabo Frio se entrega em delegacia da Região dos Lagos

Apontada pela polícia como autora da morte da própria namorada, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, Karine Lopes da Silva Oliveira, se entregou à polícia. Ela estava foragida, com mandado de prisão expedido pela Justiça, e compareceu a 126ªDP (Cabo Frio), na tarde dessa sexta-feira (24).

Horas antes da apresentação da acusada, o Disque Denuncia/RJ já havia havia divulgado um cartaz, pedindo informações para auxiliar nas investigações conduzidas pela 126ª DP (Cabo Frio), a fim de obter possíveis informações sobre a localização de Karine. Ela é a principal suspeita de matar a namorada, Alessandra dos Santos Fernandes, de 24 anos, com uma facada no pescoço.

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No dia do crime, a equipe de plantão da 126ª DP (Cabo Frio) tomou ciência da entrada de uma mulher no hospital, já em óbito, vítima de golpes de faca. Os policiais civis iniciaram imediatamente as investigações, conseguindo obter informações de que se tratava de um feminicídio, onde a vítima era companheira da autora.

Os policiais civis realizaram a oitiva de diversas testemunhas, inclusive de familiares da vítima. Conforme apurado, a autora e a vítima, após uma discussão, entraram em luta corporal, resultando nos golpes de faca. Segundo policiais militares, a vítima deu entrada na UPA de Tamoios, situada na Rodovia Amaral Peixoto, bairro Tamoios, por volta das 15h35 do dia 19.

Segundo investigações da distrital, em relato de familiares, elas mantinham um relacionamento de sete meses, e o casal estava procurando uma residência para alugar, porém não souberam indicar o endereço do imóvel, acreditando que o delito tenha ocorrido nesse local. Ainda segundo informações obtidas, a suspeita do crime, auxiliada por outra pessoa não identificada, deixou a vítima na unidade hospitalar e evadiu-se em um veículo não identificado.

Os policiais da 126ª DP realizaram diversas diligências com o intuito de encontrar a autora, o que não ocorreu. E diante dos fatos, a Autoridade Policial da distrital, requereu junto à Justiça, um mandado de prisão, que foi deferido pelo Plantão Judiciário, pelo crime do Artigo 121-A do Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848/1940) que tipifica o crime autônomo de feminicídio, com pedido de prisão temporária.