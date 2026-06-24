Alex Escobar recebe alta hospitalar nos EUA após passar mal ao vivo

O apresentador Alex Escobar recebeu alta hospitalar depois de passar mal durante uma participação ao vivo no programa "Encontro com Patrícia Poeta", na última segunda-feira (22), diretamente dos EUA, onde está acompanhando a Copa do Mundo.

Após passar por uma série de exames, Escobar recebeu alta e já retornou ao hotel onde está hospedado. A expectativa é que ele se recupere e retorne às atividades de cobertura do mundial pela TV Globo.

Na madrugada desta terça-feira (23), Escobar usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e falar sobre seu estado de saúde.

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"Gente boa, resolvi escrever para não postar aquele dramático vídeo com roupa de hospital. Estou bem, sem sintomas de nada. Sei que aparecer falando com aquela boca mole assusta mas estou bem. Tive dificuldade para falar, negócio muito doido, mas não tive confusão mental, tontura, nada além de não conseguir pronunciar bem as palavras", iniciou ele.

O apresentador explicou que fez exames para asfaltar qualquer tipo de preocupação. "Enfim, ano de surpresinhas e desafios que não costumo enfrentar, mas estamos na chuva e de vez em quando respinga na gente, não tem jeito. O vídeo dá uma impressionada mesmo, mas acreditem, me sinto pronto desde aquele momento pra assistir a um jogo do America, fazer um Cafezinho, cantar um samba", brincou.

Também na terça-feira (23), o apresentador Fred Bruno, que integra a equipe que cobre a seleção brasileira nos Estados Unidos, já havia tranquilizado os fãs, afirmando que Escobar havia tido um pico de pressão alta, mas já estava bem.