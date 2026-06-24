Preta Gil será homenageada com filme documental e série sobre a carreira

A cantora Preta Gil, que faleceu no ano passado em decorrência de um câncer de intestino, será homenageada no projeto audiovisual "Quanto Mais Preta Melhor", que inclui o filme documental "Preta Gil - Eu Não Ando Só", que será exibido pela TV Globo, e a série "Meu Nome é Preta", que estará disponível na Globoplay.

O filme nasce de um pedido da própria cantora, que ao receber o diagnóstico de câncer de intestino em 2023, decidiu começar a registrar a própria rotina, principalmente com filmagens do próprio celular feitas por Preta. O filme também conta com relatos de familiares e amigos da artista.

Já a série "Meu Nome é Preta", terá quatro episódios onde revisita a história da artista, um ano após sua morte, a partir do olhar daqueles que estiveram ao lado da cantora ao longo de sua vida.

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A produção conta com depoimentos inéditos de amigos de Preta, como Carolina Dieckmmann, Regina Casé, Gominho, Ivete Sangalo e Ana Carolina, além de familiares, como Gilberto Gil, Fran, Flora e Bela. Na obra, eles falam sobre as múltiplas facetas da cantora, como carreira, maternidade, papel como empresária e relação com o carnaval.