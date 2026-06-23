Morador é baleado durante ataque de criminosos a PMs em Vista Algre, SG

Vítima foi levada para o HEAT, onde passa por atendimento - Foto: Divulgação

Vítima foi levada para o HEAT, onde passa por atendimento - Foto: Divulgação

Um homem de 57 anos foi baleado na tarde desta terça-feira (23) no bairro Vista Alegre, em São Gonçalo. A vítima foi socorrida por policiais militares e encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres.

De acordo com a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, equipes do 7º BPM (São Gonçalo) foram atacadas por criminosos armados durante uma ação na região. Os agentes teriam sido recebidos a tiros e, após estabilizarem o local, foram informados sobre a existência de um morador ferido.

Sefudni informações preliminares, a vítima estava na calçada quando foi baleada.

Os policiais prestaram socorro à vítima e a levaram para a unidade hospitalar. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do homem.

A corporação não informou se houve confronto, prisões ou apreensões durante a ação.