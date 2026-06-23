Líder do tráfico na comunidade do Muquiço é preso no Hospital de Acari

A Polícia Militar prendeu, na noite desta segunda-feira (22), Bruno da Silva Loureiro, de 43 anos, conhecido como Coronel e apontado como líder do Terceiro Comando Puro (TCP) na comunidade do Muquiço, situada entre Guadalupe e Deodoro, na Zona Norte do Rio.

Os policiais localizaram o foragido no momento em que ele deu entrada no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, para passar por uma cirurgia devido uma infecção.

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Coronel possui passagem por homicídio, tráfico de drogas e lesão corporal, sendo considerado um criminoso de altíssima periculosidade pelas forças de segurança. Em 2025, ele foi investigado como mandante do assassinato de Ster Barroso dos Santos, de 22 anos. Após ser abordada por bandidos durante um baile funk na Vila Aliança, em Bangu, a jovem foi torturada até a morte.

Na noite desta segunda-feira, a Subsecretaria de Inteligência da PM comunicou ao 41° BPM (Irajá) a localização de Coronel. Os agentes fizeram a prisão e registraram a ocorrência na 39ª DP (Pavuna).