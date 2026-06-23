Polícia Civil prende homem que assassinou o próprio pai em Magé

As apurações indicaram que a motivação do crime estaria relacionada a conflitos envolvendo a venda de imóveis pertencentes à vítima - Foto: Divulgação

As apurações indicaram que a motivação do crime estaria relacionada a conflitos envolvendo a venda de imóveis pertencentes à vítima - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, nesta segunda-feira (22/06), um homem por assassinar o próprio pai. Ele foi localizado e capturado no município de Magé, na Baixada Fluminense.

De acordo com as investigações, o crime aconteceu em fevereiro deste ano. A vítima, identificada como Nilton da Silva Duarte, foi encontrada morta após sair de casa para trabalhar em uma lavoura da cidade. As diligências apontaram que havia um histórico de desentendimentos entre pai e filho, marcado por discussões frequentes presenciadas por moradores da região.

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As apurações indicaram que a motivação do crime estaria relacionada a conflitos envolvendo a venda de imóveis pertencentes à vítima. Com base nos elementos reunidos durante a investigação, a DHBF representou pela prisão preventiva do homem.

Após a medida ser deferida pela Justiça, os agentes localizaram o criminoso no bairro de São Geraldo, nesta segunda, onde foi cumprido o mandado de prisão.