Morador é baleado durante ataque de criminosos a PMs em Vista Alegre

Homônimo do 'rei do bolero' no Brasil, Altemar Dutra, um morador de Vista Alegre, em São Gonçalo, de 57 anos, foi baleado na tarde desta terça-feira (23), durante um ataque de criminosos contra uma viatura do 7ºBPM (São Gonçalo).

De acordo com a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, equipes do 7º BPM foram atacadas por criminosos armados durante uma ação na região. Os agentes teriam sido recebidos a tiros e, após estabilizarem o local, foram informados sobre a existência de um morador ferido.

Altemar Dutra estava na calçada quando foi atingido por um tiro no braço. Ele foi socorrido pelos policiais e levado até o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. De acordo com a unidade, ele está estável.

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Altemar Dutra, o mais famoso, foi um grande cantor e compositor brasileiro. Nascido na década de 40, ele foi considerado o rei do bolero. Depois de iniciar carreira no Espírito Santo, ele fez sucesso internacional, principalmente na América Latina. Suas interpretações mais aclamadas eram as canções "Que queres tu de mim", "O Trovador", "Sentimental demais" e "Somos iguais".