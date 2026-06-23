Tiroteio em Botafogo deixa passageiro baleado e turistas presos em mirante

Moradores de Botafogo, na Zona Sul do Rio, viveram momentos de tensão no fim da madrugada desta terça-feira (23), durante mais uma fase da Operação Contenção, realizada pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. A ação tem como objetivo conter a expansão territorial do Comando Vermelho (CV) e atingir a estrutura financeira da facção criminosa. Desta vez, o foco foi o grupo que atua no Morro Santa Marta.

Durante a operação, houve intenso tiroteio na região. Um passageiro de um ônibus que trafegava pela Rua São Clemente foi atingido por um disparo na perna. Além disso, cerca de 50 turistas que estavam no mirante do alto da comunidade para acompanhar o nascer do sol ficaram impedidos de deixar o local por conta dos tiros.

Não é a primeira vez que turistas passam por esse tipo de situação. Em abril deste ano, aproximadamente 200 pessoas estavam no alto da trilha do Morro Dois Irmãos, quando um confronto teve início durante outra operação da Polícia Civil na região do Vidigal.

Leia também:

Polícia Civil investiga roubo de moto em frente a shopping de Niterói

Polícia Civil identifica e indicia colombiana que ofereceu banana a capoeirista na Rocinha

Na ocasião, o CEO da empresa Na Favela Turismo, Renan Monteiro, explicou como funcionam os protocolos adotados em situações de risco. Segundo ele, há um alinhamento prévio com a Secretaria de Turismo e com órgãos de segurança pública. “Os guias orientam os visitantes a se abaixarem e permanecerem em segurança. Eles são treinados para lidar com esse tipo de situação e só liberam a descida quando há autorização das forças de segurança”, afirmou.

Assim como no episódio anterior, os visitantes precisaram buscar abrigo assim que os disparos começaram. Moradores relataram que rajadas de tiros e até explosões puderam ser ouvidas em diferentes pontos de Botafogo, causando medo e apreensão.

Até a última atualização desta reportagem, quatro pessoas haviam sido presas. Ao todo, agentes saíram para cumprir 44 mandados de prisão e 98 de busca e apreensão, sendo que oito dos alvos já estavam detidos. As ordens judiciais foram expedidas pela 26ª Vara Criminal da capital.