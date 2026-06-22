Polícia Civil prende três homens acusados de roubo de carga de medicamentos no Rio

A ação foi conduzida por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-Cap) - Foto: Divulgação/ Polícia Civil

A ação foi conduzida por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-Cap) - Foto: Divulgação/ Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu neste domingo (21), três homens apontados como integrantes de uma quadrilha especializada em roubos de cargas de medicamentos.

As prisões foram conduzidas por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-Cap) e aconteceram em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e em Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio.

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A ação foi o desdobramento de investigações sobre um assalto ocorrido na última quarta-feira (17).

Durante as investigações, os policiais descobriram que o grupo tentou vender, por meio de uma rede social, o veículo utilizado na ação criminosa.

No cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam um casaco e um capacete que teriam sido usados no roubo e que aparecem em imagens de câmeras de segurança. Uma réplica de arma de fogo também foi encontrada.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações para localizar outros membros da quadrilha seguem em andamento.