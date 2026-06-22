Polícia Civil identifica e indicia colombiana que ofereceu banana a capoeirista na Rocinha

A turista colombiana retirou uma banana de dentro da sua bolsa e a ofereceu à vítima, que recolheu o chapéu ao perceber a atitude criminosa - Foto: Reprodução / TV Globo

A turista colombiana retirou uma banana de dentro da sua bolsa e a ofereceu à vítima, que recolheu o chapéu ao perceber a atitude criminosa - Foto: Reprodução / TV Globo

Policiais civis da 11ª DP (Rocinha) indicaram por injúria racial, nesta segunda-feira (22/06), uma colombiana que ofereceu uma banana a um capoeirista durante uma apresentação cultural. Antes do fato ser comunicado na unidade, a mulher saiu do país com o objetivo de fugir da responsabilização criminal.

De acordo com as investigações, no dia 26 de maio deste ano, na Comunidade da Rocinha, em São Conrado, atletas de capoeira de um projeto social realizaram uma apresentação cultural para um grupo de turistas e, ao término do evento, um dos homens começou a solicitar uma contribuição financeira voluntária dos presentes, por meio do ato de ¨passar o chapéu¨.

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Neste momento, uma turista colombiana retirou uma banana de dentro da sua bolsa e a ofereceu à vítima, que recolheu o chapéu ao perceber a atitude criminosa.

No dia 28 de maio, o fato foi comunicado na unidade, que iniciou diligências de forma imediata para apurar os fatos. Após um intenso trabalho de inteligência da unidade, agentes qualificaram a criminosa e identificaram que ela voltou para a Colômbia, no dia 27 de maio, com objetivo de fugir da responsabilização criminal.

Em continuidade às diligências, agentes realizaram novos trabalhos de inteligência e arrecadaram material que garantiram a total apuração dos fatos. Nesta segunda, portanto, a 11ª DP a indiciou pelo crime de injúria racial. Além disso, a unidade também solicitou a inclusão do nome da mulher na lista vermelha da Interpol.