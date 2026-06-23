Polícia Civil investiga roubo de moto em frente a shopping de Niterói

O crime foi registrado por câmeras de segurança e está sendo analisado pela Polícia Civil - Foto: Reprodução/ Google Street Maps

O crime foi registrado por câmeras de segurança e está sendo analisado pela Polícia Civil - Foto: Reprodução/ Google Street Maps

Policiais civis da 76ª DP (Centro) investigam o roubo de uma moto ocorrido na tarde de domingo (21), em frente ao Plaza Shopping, no Centro de Niterói. O crime foi registrado por câmeras de segurança e está sendo analisado pela Polícia Civil. Segundo as investigações, o roubo aconteceu por volta das 14h, na Rua XV de Novembro.

De acordo com a ocorrência, o homem estava usando capuz e se aproximou da moto que estava estacionada na vaga, e em poucos segundos, conseguiu roubar o veículo antes de fugir em alta velocidade.

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Os investigadores da 76ª DP estão analisando imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades para identificar o suspeito e traçar a rota utilizada durante a fuga.

Além do roubo da moto, a Polícia Civil também investiga se o mesmo homem pode estar envolvido em um furto que ocorreu em uma banca de jornais localizada na Rua Mem de Sá, no bairro de Icaraí. A suspeita surgiu a partir de características semelhantes observadas em imagens e relatos obtidos durante as diligências. A Polícia Civil orienta que qualquer informação que possa auxiliar na elucidação do caso seja repassada aos canais oficiais de denúncia.