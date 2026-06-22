Motociclista morre atropelado por ônibus na Ponte Rio-Niterói
De acordo com informações, motociclista teria caído da moto antes de ser atropelado
min de leitura | Redação 22 de junho de 2026 - 10:09
Um motociclista morreu em um grave acidente na Ponte Rio-Niterói, na manhã desta segunda-feira (22). A Ecovias Ponte, concessionária que administra a rodovia, confirmou a morte.
Leia também:
Operação da PM em Rio das Pedras termina com 5 detidos e apreensão de armas
Homem acusado de chefiar tráfico em comunidade de Minas Gerais é preso no Rio
De acordo com a empresa, o motociclista teria colidido na traseira de um veículo, caído na pista e, logo após, atropelado por um ônibus.
O acidente aconteceu na faixa sentido Rio em horário de pico na Ponte, período em que milhares de veículos seguem para a capital.