Motociclista morre atropelado por ônibus na Ponte Rio-Niterói

Um motociclista morreu em um grave acidente na Ponte Rio-Niterói, na manhã desta segunda-feira (22). A Ecovias Ponte, concessionária que administra a rodovia, confirmou a morte.

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De acordo com a empresa, o motociclista teria colidido na traseira de um veículo, caído na pista e, logo após, atropelado por um ônibus.

O acidente aconteceu na faixa sentido Rio em horário de pico na Ponte, período em que milhares de veículos seguem para a capital.