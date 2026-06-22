Autora que concorreu ao Pulitzer este ano, Katie Kitamura estará na 24ª Flip

A Flip anuncia a romancista norte-americana Katie Kitamura entre os autores do Programa Principal de sua 24ª edição. Ela estará em Paraty lançando sua obra Audição (Fósforo, 2026, com tradução de Érika Nogueira Vieira) na Festa Literária, que acontecerá entre os dias 22 e 26 de julho.

Em Audição, uma atriz renomada conhece um jovem em um restaurante. A realidade e a ficção começam a se embaralhar em uma trama que acontece em dois momentos: no primeiro, ela acredita que o garoto é seu filho, mas, como em um mundo invertido, a situação se transforma completamente. O livro também foi finalista do Booker Prize e do National Book Critics Circle Award em Ficção, e foi considerado pelo ex-presidente Barack Obama como um de seus favoritos em 2025. Além de Audição, Katie Kitamura tem outro romance publicado no Brasil, Uma Separação, publicado pela Companhia das Letras em 2021, e traduzido por Sonia Moreira.

Leia também:

Governo abre crédito suplementar de R$ 20,5 bi para reforçar Orçamento

Museu Nacional da UFRJ lança duas exposições inéditas





“Katie Kitamura é uma escritora assombrosa. Em seus dois romances publicados no Brasil, Uma separação e Audição, salta aos olhos seu controle narrativo e a habilidade que tem para desestabilizar o leitor. A dúvida, a incerteza, a ambiguidade, pontos altos da boa ficção, são constituintes da sua escrita”, diz Rita Palmeira, curadora literária da 24ª Flip. “Kitamura tem uma capacidade rara e que só grandes ficcionistas têm: narrar uma boa história, prendendo seu leitor desde a primeira página, sem confortá-lo com respostas fáceis ou mensagens edificantes. Tenho enorme expectativa em relação à participação dela na Flip, seja para falar de seus livros, seja para falar da arte da ficção, que ela tão bem domina.”

Neste ano, a Festa Literária Internacional de Paraty acontece entre os dias 22 e 26 de julho e homenageia a poeta Orides Fontela. Além de Katie Kitamura, já estão confirmados no Programa Principal os autores brasileiros Andréa del Fuego, Leonardo Gandolfi, Bethânia Pires Amaro, Paulliny Tort, João Cezar de Castro Rocha, além de nomes internacionais como Nathacha Appanah, Eva Baltasar, Julieta Correa, Kamel Daoud, Carmen Stephan, Andrea Bajani e Eduardo Halfon.