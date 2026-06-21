Operação da PM em Rio das Pedras termina com 5 detidos e apreensão de armas

Quatro homens e um adolescente foram detidos neste sábado durante uma operação da Polícia Militar em Rio das Pedras, no Itanhangá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Durante a ação, houve troca de tiros e três dos suspeitos ficaram feridos. Segundo a PM, os presos são apontados como integrantes de um grupo ligado ao Comando Vermelho (CV), que estaria tentando avançar sobre áreas dominadas pela milícia na comunidade.

A operação foi realizada por agentes do 18º BPM (Jacarepaguá), que apreenderam dois fuzis, duas pistolas, munições e cinco granadas. Os confrontos entre criminosos do Comando Vermelho e milicianos vêm se intensificando desde a última quinta-feira. Na ocasião, o tiroteio provocou alterações no trânsito da região, levando ao desvio de dez linhas de ônibus que circulam pela comunidade.

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Ainda durante os conflitos, um ônibus foi sequestrado e utilizado como barricada. Caçambas de lixo também foram colocadas na Avenida Engenheiro Souza Filho, principal via de Rio das Pedras. De acordo com informações preliminares, as ações teriam sido determinadas por integrantes da milícia com o objetivo de atrair a presença policial e dificultar uma possível investida de traficantes do Comando Vermelho.