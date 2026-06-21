Homem acusado de chefiar tráfico em comunidade de Minas Gerais é preso no Rio

Policiais militares do 40º BPM (Campo Grande), do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA), com informações passadas pelo Disque Denúncia/RJ, prenderam na tarde da última sexta-feira (19), na Rua Vicente Francisco dos Santos, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, 0 foragido da justiça Warley Windson da Silva Júnior, o Favela, 26 anos, acusado de integrar a facção Terceiro Comando Puro (TCP), e cadastrado no sistema carcerário como sendo de Alta Periculosidade.

A equipe de Inteligência do 40ºBPM, após permanente monitoramento e ações de inteligência, conseguiu localizar e prender Favela, acusado pela polícia de chefiar o tráfico de drogas da Comunidade do Marimbondo em Contagem, Minas Gerais. Segundo as investigações policiais, ele estava se escondendo no Rio de Janeiro.

Leia também:

Aposta do Rio de Janeiro ganha prêmio de R$ 39,4 milhões da Mega-Sena

Inverno começa neste domingo no Brasil e terá impacto do El Niño

A prisão ocorreu no momento em que Favela realizava mudança residencial, deixando Campo Grande, com destino a Comunidade da Vila do João, no Complexo da Maré, em Bonsucesso, Zona Norte do Rio, onde pretendia estabelecer novo esconderijo .

Diante dos fatos, ele foi levado à 35 DP (Campo Grande), onde foi confirmado um mandado de prisão, expedido pela 1ª Vara Cível, Criminal e De Execuções Penais da Comarca De Inhapim - TJMG, Espécie de prisão: Regressão de regime, onde cumpria pena por Roubo, Pena restante: 6 ano(s) 10 mês(es) 16 dia(s). Regime Prisional: semiaberto, pelo fato de ter recebido o benefício de Prisão Albergue Domiciliar (PAD), fundamentada na superlotação carcerária verificada em seu anterior local de cumprimento de pena, Assim, após a expedição do respectivo alvará de soltura, o sentenciado declinou endereço em 11 de dezembro de 2025 e não voltou mais a sua unidade prisional, caracterizando a sua evasão do sistema prisional. .

Depois dos trâmites legais, o foragido foi conduzido a uma unidade prisional da SEPPEN/RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça de Minas Gerais, Cabe ressaltar, ainda, que ele possui uma extensa ficha criminal, com 15 anotações por delitos como roubo majorado, homicídio e tráfico de drogas,

O Disque Denúncia/RJ pede que quem tiver informações sobre a localização de foragidos da justiça de outros estados, escondidos no Rio de Janeiro, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento :

Central de atendimento/Call Center do DD: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado /DD: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido