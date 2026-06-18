Comerciante acusado de tentar matar a companheira em São Gonçalo é preso

Um comerciante investigado por uma tentativa de feminicídio em São Gonçalo, foi presa nessa quarta-feira (17). A ação foi realizada por agentes da 74ª DP (Alcântara), que cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. De acordo com a investigação, o homem teria agredido a mulher e depois à golpeou com golpes de faca.

O crime ocorreu no primeiro dia desse mês. Segundo depoimento da vítima, ela estava no estabelecimento comercial, que pertencia ao investigado, quando começou uma discussão entre o casal que evoluiu para agressões. Na sequência, o homem teria sacado uma faca e golpeado a mulher.

A vítima sofreu ferimentos graves na região do pescoço e na mão ao tentar se defender. Ela foi socorrida e levada ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, onde passou por cirurgia.

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Com o registro da ocorrência, agentes da 74ª DP passaram a realizar diligências para apurar todos os fatos.