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Comerciante acusado de tentar matar a companheira em São Gonçalo é preso

Após uma discussão o homem teria acertado a vítima com golpes de faca

relogio min de leitura | Redação 18 de junho de 2026 - 17:10
Agentes da 74ª DP (Alcântara), prendem homem acusado de tentativa de feminicídio em São Gonçalo
Agentes da 74ª DP (Alcântara), prendem homem acusado de tentativa de feminicídio em São Gonçalo -

Um comerciante investigado por uma tentativa de feminicídio em São Gonçalo, foi presa nessa quarta-feira (17). A ação foi realizada por agentes da 74ª DP (Alcântara), que cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. De acordo com a investigação, o homem teria agredido a mulher e depois à golpeou com golpes de faca. 

O crime ocorreu no primeiro dia desse mês. Segundo depoimento da vítima, ela estava no estabelecimento comercial, que pertencia ao investigado, quando começou uma discussão entre o casal que evoluiu para agressões. Na sequência, o homem teria sacado uma faca e golpeado a mulher. 

A vítima sofreu ferimentos graves na região do pescoço e na mão ao tentar se defender. Ela foi socorrida e levada ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, onde passou por cirurgia. 

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Com o registro da ocorrência, agentes da 74ª DP passaram a realizar diligências para apurar todos os fatos. 

Tags:

alcântara homem preso por tentativa de feminicídio São Gonçalo

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