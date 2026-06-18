Lionel Richie retorna ao Brasil com agenda de show; veja os preços dos ingressos
A apresentação está marcada para acontecer em dezembro deste ano em São Paulo
O cantor estadunidense Lionel Richie retornará ao Brasil no fim deste ano com um show único em São Paulo. O artista se apresentará no estádio Nubank Parque, antigo Allianz Parque, no dia 19 de dezembro, com performances de grandes sucessos que marcaram a sua carreira ao longo dos anos, como "All Night Long (All Night)", "Easy", "Brick House" e "Dancing on the Ceiling".
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Os ingressos para o grande show têm preços variados, entre R$ 147,50 e R$ 9.895, dependendo do setor escolhido pelo público. A venda geral dos ingressos será aberta nesta quarta-feira (18).
Lionel Richie volta ao Brasil após pouco mais de um ano de sua apresentação no festival de música The Town. No evento, realizado em 2025, o cantor foi um dos mais aclamados e teve uma das recepções mais calorosas por parte dos fãs, deixando a promessa de que voltaria ao país.
O artista conquistou importantes prêmios ao longo da carreira, como quatro Grammy Awards, além de um Oscar e um Globo de Ouro.
Valores dos ingressos:
Cadeira Superior: R$ 147,50 (meia) | R$ 295 (inteira)
Cadeira Silver: R$ 247,50 (meia) | R$ 495 (inteira)
Cadeira Inferior Sul: R$ 247,50 (meia) | R$ 495 (inteira)
Cadeira Gold: R$ 347,50 (meia) | R$ 695 (inteira)
Cadeira Inferior Oeste: R$ 397,50 (meia) | R$ 795 (inteira)
Cadeira Inferior Leste: R$ 397,50 (meia) | R$ 795 (inteira)
Cadeira Diamond: R$ 597,50 (meia) | R$ 1.195 (inteira)
Hot Seat Oeste: R$ 797,50 (meia) | R$ 1.195 (inteira)
Hot Seat Leste: R$ 797,50 (meia) | R$ 1.195 (inteira)
Cadeira Orange: R$ 947,50 (meia) | R$ 1.895 (inteira)
Cadeira Platinum Itaú Personnalité: de R$ 3.895 a R$ 9.895 (inteira), conforme a fileira escolhida
Além das opções de setores tradicionais, o público também poderá adquirir o Pacote VIP Super Fã Itaú, que inclui um kit com itens exclusivos do evento, por R$ 500.
Serviço
Show: Lionel Richie
Data: 19 de dezembro de 2026 (sábado)
Local: Nubank Parque
Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca, São Paulo
Abertura dos portões: 16h
Ingressos: de R$ 147,50 a R$ 9.895.