Lionel Richie retorna ao Brasil com agenda de show; veja os preços dos ingressos

O artista conquistou importantes prêmios ao longo da carreira, como quatro prêmios Grammy, além de um Oscar e um Globo de Ouro - Foto: Reprodução

O artista conquistou importantes prêmios ao longo da carreira, como quatro prêmios Grammy, além de um Oscar e um Globo de Ouro - Foto: Reprodução

O cantor estadunidense Lionel Richie retornará ao Brasil no fim deste ano com um show único em São Paulo. O artista se apresentará no estádio Nubank Parque, antigo Allianz Parque, no dia 19 de dezembro, com performances de grandes sucessos que marcaram a sua carreira ao longo dos anos, como "All Night Long (All Night)", "Easy", "Brick House" e "Dancing on the Ceiling".

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Os ingressos para o grande show têm preços variados, entre R$ 147,50 e R$ 9.895, dependendo do setor escolhido pelo público. A venda geral dos ingressos será aberta nesta quarta-feira (18).

Lionel Richie volta ao Brasil após pouco mais de um ano de sua apresentação no festival de música The Town. No evento, realizado em 2025, o cantor foi um dos mais aclamados e teve uma das recepções mais calorosas por parte dos fãs, deixando a promessa de que voltaria ao país.

O artista conquistou importantes prêmios ao longo da carreira, como quatro Grammy Awards, além de um Oscar e um Globo de Ouro.

Valores dos ingressos:

Cadeira Superior: R$ 147,50 (meia) | R$ 295 (inteira)

Cadeira Silver: R$ 247,50 (meia) | R$ 495 (inteira)

Cadeira Inferior Sul: R$ 247,50 (meia) | R$ 495 (inteira)

Cadeira Gold: R$ 347,50 (meia) | R$ 695 (inteira)

Cadeira Inferior Oeste: R$ 397,50 (meia) | R$ 795 (inteira)

Cadeira Inferior Leste: R$ 397,50 (meia) | R$ 795 (inteira)

Cadeira Diamond: R$ 597,50 (meia) | R$ 1.195 (inteira)

Hot Seat Oeste: R$ 797,50 (meia) | R$ 1.195 (inteira)

Hot Seat Leste: R$ 797,50 (meia) | R$ 1.195 (inteira)

Cadeira Orange: R$ 947,50 (meia) | R$ 1.895 (inteira)

Cadeira Platinum Itaú Personnalité: de R$ 3.895 a R$ 9.895 (inteira), conforme a fileira escolhida

Além das opções de setores tradicionais, o público também poderá adquirir o Pacote VIP Super Fã Itaú, que inclui um kit com itens exclusivos do evento, por R$ 500.



Serviço

Show: Lionel Richie

Data: 19 de dezembro de 2026 (sábado)

Local: Nubank Parque

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca, São Paulo

Abertura dos portões: 16h

Ingressos: de R$ 147,50 a R$ 9.895.