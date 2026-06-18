Autor lança livros inspirados em história real de amor, inclusão e superação familiar

A história de uma menina que transformou a maneira como uma família enxerga o mundo é o ponto de partida dos livros "O Brilhante Mundo de Julia" e "Reconstruir é Preciso", escritos pelo professor Lenine. As obras serão lançadas no dia 20 de junho, às 17h, durante uma sessão especial de autógrafos no Salão Party House, em Queimados.

Inspirados na trajetória real de Julia, filha do autor, os livros abordam os desafios, aprendizados e conquistas vividos pela família desde a descoberta da Síndrome de Down. Com sensibilidade e emoção, as obras tratam de temas como inclusão, pertencimento, respeito às diferenças, amizade, empatia e a importância do acolhimento.

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Enquanto "O Brilhante Mundo de Julia" apresenta essa história ao público infantil por meio de uma linguagem acessível e afetiva, "Reconstruir é Preciso" amplia a reflexão para leitores jovens e adultos, mostrando como o amor, a fé e a perseverança podem transformar obstáculos em oportunidades de crescimento e reconstrução.

Segundo Lenine, a principal motivação para escrever os livros foi compartilhar não apenas a evolução da filha diante dos desafios impostos, mas também as transformações vividas pela própria família ao longo do caminho.

"A motivação de escrever essas histórias foi justamente contar como foi o processo de crescimento dela, a evolução da Julia diante das adversidades. Mas, acima de tudo, mostrar o quanto nós crescemos com isso e melhoramos como pessoas", afirma.

Professor, educador e pai de Julia, Lenine destaca que a filha se tornou sua maior inspiração. Ao longo dos anos, a família enfrentou diagnósticos difíceis, tratamentos e desafios que exigiram perseverança, mas encontrou na própria trajetória motivos para acreditar na superação e na inclusão.

"Ela é minha inspiração. Nada me faz retroceder nas minhas decisões. Sou capaz de enfrentar qualquer coisa ao olhar para ela e perceber que venceu todos os limites que surgiram em sua vida", diz.

Além de compartilhar uma história marcada pelo amor e pela dedicação familiar, "Reconstruir é Preciso" convida os leitores a refletirem sobre os próprios desafios e a descobrirem que, muitas vezes, aquilo que parece ser o fim de um caminho pode representar a oportunidade de um novo começo.

Para o autor, a principal mensagem das obras é a esperança. "É possível vencer obstáculos. É possível reconstruir caminhos. Com amor, dedicação e acolhimento, é possível ultrapassar limites e ver os projetos acontecerem.", finaliza.

Serviço

Lançamento dos livros "O Brilhante Mundo de Julia" e "Reconstruir é Preciso"

Autor: Lenine Lemos

Data: 20 de junho

Horário: 17h

Local: Salão Party House

Endereço: Rua Manuel Augusto Muguet, 58, Queimados (RJ)