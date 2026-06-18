Deputado estadual e ex-vereador são alvos de mandados de busca e apreensão obtidos pelo MPRJ

Por determinação do procurador-geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, estão sendo cumpridos nesta quinta-feira (18), 14 mandados de busca e apreensão contra três agentes públicos suspeitos de envolvimento com a facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). São alvos das medidas o deputado estadual Val Ceasa (PRD), um ex-vereador do Rio de Janeiro, Ulisses Marins (União Brasil), além de um ex-assessor parlamentar e atual funcionário de empresa pública de energia. Os mandados são cumpridos por agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e da Coordenadoria de Investigação de Agentes com Foro da Polícia Civil. As diligências de busca seguem em curso neste momento.

A investigação criminal foi instaurada no âmbito da atribuição originária da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), após indícios de que parlamentares teriam procurado a Polícia Militar para obter informações sobre uma operação sigilosa destinada à demolição do “resort” utilizados pela organização criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), em Parada de Lucas, região conhecida como Complexo de Israel, Zona Norte do Rio. De acordo com a investigação, eles teriam utilizado sua influência para argumentar que os imóveis eram destinados à prestação de serviços sociais, o que, segundo as apurações, não correspondia à realidade. A ação policial acabou sendo adiada.

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Os mandados foram expedidos pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio, que autorizou buscas na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), na Ceasa e em outros endereços na capital e no Espírito Santo.

Na residência do deputado estadual, Val Ceasa, os policiais encontraram R$ 166 mil em espécie.