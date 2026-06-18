Ita Fan Fest promete reunir milhares de torcedores para o segundo jogo do Brasil

A iniciativa visa promover espaços de lazer e convivência para a população - Foto: Divulgação

A iniciativa visa promover espaços de lazer e convivência para a população - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Itaboraí, por meio das secretarias municipais de Turismo e Eventos (SEMTUR) e de Esporte e Lazer (SEMEL), realizará mais uma edição do Ita Fan Fest, na próxima sexta-feira (19/06). A partida entre Brasil e Haiti será exibida em uma estrutura montada na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, com programação a partir das 18h.

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O evento, que reúne moradores e visitantes para uma grande torcida pela vitória da seleção brasileira, conta com uma programação pensada para toda a família. A festa terá início com DJ Kaique agitando a torcida no aquecimento para o jogo, após Kelly Valadares, comanda o palco com as melhores do pagode. Após a partida, o Ita Fan Festa vai continuar com apresentações de Thiago Monteiro e Pagode do Menezes .

Vale destacar que toda a programação é gratuita e aberta ao público.

A iniciativa visa promover espaços de lazer e convivência para a população, com segurança e diversão para toda a família. Além de incentivar a cultura e o amor pelo esporte no município.

Confira a programação completa:

18h às 18h30: DJ Caique

18h30 às 21h: Kelly Valadares

21h30: Transmissão do jogo Brasil x Haiti

23h30 às 01h: Thiago Monteiro e Pagode do Menezes

Serviço

Ita Fan Fest - Torcemos juntos

Data: 19 de junho

Horário: a partir das 18h

Local: Praça Marechal Floriano Peixoto, Centro.