Estado do Rio registra o menor número de roubos de rua dos últimos 21 anos

Analisando os roubos de rua por região, Niterói foi a que teve a maior queda nos cinco meses, com 276 casos a menos, ou uma redução de 44,8% - Foto: Reprodução - Prefeitura de Itaboraí

Analisando os roubos de rua por região, Niterói foi a que teve a maior queda nos cinco meses, com 276 casos a menos, ou uma redução de 44,8% - Foto: Reprodução - Prefeitura de Itaboraí

Entre janeiro e maio deste ano, o estado do Rio de Janeiro encerrou o período com o menor número de roubos de rua (roubo em coletivo, roubo de aparelho celular e roubo a transeunte) desde 2005, é o que mostram os dados divulgados nesta quarta-feira (17/06) pelo Instituto de Segurança Pública (ISP). No período analisado, o indicador apresentou redução de 19,7%, quando comparado com os mesmos meses do ano anterior.

Ao comparar com maio, a diminuição foi de 13,3%, totalizando 4.177 roubos - esse foi o menor número de casos para o mês de maio desde 2020.

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Analisando os roubos de rua por região, Niterói foi a que teve a maior queda nos cinco meses, com 276 casos a menos, ou uma redução de 44,8%. Em contrapartida, Magé registrou o maior aumento no estado, 136 roubos neste ano, contra 104 em 2025, representando um acréscimo de 30,8%.

Outros crimes contra o patrimônio, como roubos de carga e de veículo apresentaram aumento no acumulado, mas o primeiro reduziu na comparação mensal. Nos cinco primeiros meses do ano, os roubos de carga no estado aumentaram 20,9% e na comparação mensal, houve redução de 24,1% - registrando o menor número de casos para o mês desde maio de 1999. Já o roubo de veículo apresentou alta de 23% no acumulado do ano e de 6,4% na comparação mensal, mas, ao comparar abril de 2026 com maio de 2026, o indicador registrou queda de 29,5%. A região da AISP 39 (Belford Roxo) teve a maior redução de roubo de veículos no ano, com 129 casos a menos (ou -28%), já a AISP 9 (Madureira e região), o maior aumento, com 411 roubos (ou +48,5%).

Ao analisar os crimes contra a vida, a letalidade violenta (homicídio doloso, roubo seguido de morte, lesão corporal seguida de morte, feminicídio e morte por intervenção de agente do estado) encerrou o período com redução de 10,2%, registrando o menor número de vítimas para o acumulado desde 1991. Na comparação mensal, a diminuição foi de 11,3%, também atingindo o menor número para o mês desde 1991. Os homicídios dolosos, mortes por intervenção de agente do Estado e feminicídio também caíram no acumulado do ano de 9,6%, 11,7% e cinco vítimas a menos, respectivamente.

Em cinco meses, as forças de segurança do Estado apreenderam 2.855 armas de fogo, sendo 384 fuzis - ou um fuzil retirado das mãos dos criminosos a cada 9 horas. Além disso, 8.906 veículos foram recuperados, um aumento de 19,6% em relação ao mesmo período de 2025, enquanto os registros de apreensão de drogas chegaram a 11.611, alta de 11,0%. No mesmo período, foram cumpridos 5.350 mandados de prisão e realizadas 18.978 prisões em flagrante, uma média de 126 prisões por dia.

Resumo dos indicadores:

Roubo de rua (roubo de aparelho celular, roubo em coletivo e roubo a transeunte): 20.877 roubos nos cinco primeiros meses de 2026 e 4.177 em maio - este é o menor valor para o acumulado desde 2005 e para o mês desde 2020. Na comparação com 2025, o indicador registrou redução de 19,7% no acumulado do ano e de 13,3% em relação a maio de 2025.

Roubo de carga: 1.576 roubos nos cinco primeiros meses de 2026 e 198 em maio - este é o menor valor para o mês desde 1999. Na comparação com 2025, o indicador registrou aumento de 20,9% no acumulado do ano e redução de 24,1% em relação a maio de 2025.

Roubo de veículos: 12.104 roubos nos cinco primeiros meses de 2026 e 1.796 em maio. Na comparação com 2025, o indicador registrou aumento de 23% no acumulado do ano e de 6,4% em relação a maio de 2025.

Letalidade violenta (feminicídio, homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, morte por intervenção de agente do estado, roubo seguido de morte): 1.528 vítimas nos cinco primeiros meses de 2026 e 275 em maio - este é o menor valor para o acumulado e para o mês desde 1991. Na comparação com 2025, o indicador registrou redução de 10,2% no acumulado do ano e de 11,3% em relação a maio de 2025.

Homicídio doloso: 1.137 vítimas nos cinco primeiros meses de 2026 e 202 em maio - este é o menor valor para o acumulado e para o mês desde 1991. Na comparação com 2025, o indicador registrou redução de 9,6% no acumulado do ano e de 19,5% em relação a maio de 2025.

Morte por intervenção de agente do Estado: 294 mortes nos cinco primeiros meses de 2026 e 56 em maio - este é o menor valor para o acumulado desde 2014. Na comparação com 2025, o indicador registrou redução de 11,7% no acumulado do ano e aumento de 12 mortes em relação a maio de 2025.

Feminicídio: 37 vítimas nos cinco primeiros meses de 2026 e 10 em maio. Na comparação com 2025, o indicador registrou redução de cinco vítimas no acumulado do ano e aumento de quatro vítimas em relação a maio de 2025.

Apreensão de armas: 2.855 apreensões nos cinco primeiros meses de 2026 e 597 em maio. Na comparação com 2025, o indicador registrou aumento de 12,9% no acumulado do ano e de 18,9% em relação a maio de 2025.

Apreensão de fuzis: 384 apreensões nos cinco primeiros meses de 2026 e 73 em maio. Na comparação com 2025, o indicador registrou aumento de 20% no acumulado do ano e de 23,7% em relação a maio de 2025.

Recuperação de veículos: 8.906 veículos recuperados nos cinco primeiros meses de 2026 e 1.592 em maio. Na comparação com 2025, o indicador registrou aumento de 19,6% no acumulado do ano e de 32% em relação a maio de 2025.

Cumprimento de mandado de prisão: 5.350 cumprimentos nos cinco primeiros meses de 2026 e 1.118 em maio. Na comparação com 2025, o indicador registrou aumento de 8% no acumulado do ano e de 9,4% em relação a maio de 2025.

Apreensão de drogas: 11.611 apreensões nos cinco primeiros meses de 2026 e 2.441 em maio. Na comparação com 2025, o indicador registrou aumento de 11% no acumulado do ano e de 10,1% em relação a maio de 2025.

Prisão em flagrante: 18.978 prisões nos cinco primeiros meses de 2026 e 3.849 em maio. Na comparação com 2025, o indicador registrou aumento de 5,9% no acumulado do ano e de 7,4% em relação a maio de 2025.

Os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública são referentes aos Registros de Ocorrência (RO) lavrados nas delegacias de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro entre janeiro e maio de 2026. Acesse os dados no site do ISP.