Motorista de aplicativo é encontrado morto na Zona Norte do Rio

O motorista de aplicativo Sandro Castro Menezes, de 36 anos foi encontrado morto na Zona Norte do Rio de Janeiro. O corpo foi localizado na Rua Francisco Enes com marcas de violência. De acordo com familiares, Sandro saiu de casa para trabalhar por volta das 19h e não deu mais notícias. A ausência chamou a atenção e, após buscas, ele foi encontrado já sem vida.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) ficou responsável pelas investigações e realiza diligências para identificar a autoria e a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

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Ainda não há confirmação sobre as circunstâncias da morte, mas a polícia apura se o motorista pode ter sido vítima de assalto ou de uma corrida criminosa. O corpo será velado na capela B do Cemitério do Murundu, em Realengo, na Zona Oeste, às 14h15. O sepultamento está marcado para às 16h15.