Após tentativa de fuga, suspeito é preso com drogas na RJ-106, em Maricá

Um homem foi preso na madrugada desta terça-feira (16) por tráfico de drogas na Rodovia Amaral Peixoto, em Itaipuaçu, Maricá.

De acordo com a Polícia Militar, agentes realizavam patrulhamento na altura do km 21,5, no bairro São José, quando tiveram a atenção voltada para um homem que trafegava de bicicleta. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir. Após perseguição, o indivíduo foi alcançado e abordado. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram 132 pinos de cocaína, totalizando cerca de 132 gramas da droga.

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Durante a tentativa de fuga, o acusado acabou lesionando o joelho. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, onde foi constatada uma fratura na patela, com necessidade de cirurgia.

Devido ao estado de saúde, o homem permaneceu internado sob custódia policial. Já o material apreendido foi encaminhado para a delegacia da área, onde a ocorrência foi registrada como tráfico ilícito de drogas.